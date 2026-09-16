15 Eylül'de yapılan 6,59 TL'lik artışın ardından motorine 16 Eylül Çarşamba'yı 17 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren 4,62 TL'lik yeni zam öngörülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarında motorin için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 Eylül Salı günü motorin grubuna yapılan 6,59 TL'lik zam sonrasında yeni bir fiyat artışı daha konuşulmaya başlandı.

Pompaya yansıyan son artışla birlikte motorin fiyatları birçok kentte 95 TL'nin üzerine çıktı.

Gelen son bilgilere göre, motorine 16 Eylül Çarşamba'yı 17 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren 4,62 TL zam yapılması bekleniyor.

Zam kararının pompaya yansıması halinde motorin fiyatının üç büyükşehirde de 100 TL seviyesini aşması öngörülüyor.

An itibariyle bazı illerin akaryakıt pompa fiyatları şöyle