ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve kesintisiz ürün arzını temin etmek amacıyla stoklarını serbest satışa açtı.

TMO'dan yapılan açıklamada, kurum bünyesindeki lisanslı depolarda bulunan 985 bin 500 ton ekmeklik buğday ile 231 bin ton makarnalık buğdayın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden günlük olarak satışa sunulacağı bildirildi. Satışlarda kişi veya kuruluş ayrımı yapılmayacak.

TMO yetkilileri, 'Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun' ifadeleriyle stok satışının hem üretici hem de tüketici için piyasalarda istikrar sağlayacağını vurguladı.