TÜİK verilerine göre, 2026 Ocak ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,58, bir önceki aya göre yüzde 8,46 artış gösterdi. Yumuşak/sert çekirdekli meyvelerde yıllık yüzde 109,71 artışın kaydedildiği verilerde sebze, kavun-karpuzda aylık artış ise yüzde 30,43 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 8,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,18 artış gösterdi.

Sektör bazında aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 8,42 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,36 artış kaydederken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış yaşandı.

Ana gruplarda ise bir önceki aya göre değişimler; tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler: yüzde 7,00 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler: yüzde 4,02 artış olarak istatistiki tablolara yansıdı.

Bu arada alt gruplarda öne çıkan verilere göre de yıllık artışta yüzde 109,71 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler başı çekerken, aylık artışta en yüksek artış yüzde 30,43 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrularda yaşandı.