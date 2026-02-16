Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretimi yıllık bazda yüzde 7,5, aylık bazda ise yüzde 1,0 artış gösterdi. Veriler, yılın son ayında sektördeki genel büyüme eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından yayımlanan 2021=100 referans yıllı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, inşaat sektörü 2025 yılını artışla kapattı.

Alt sektörler incelendiğinde, Aralık 2025'te bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış kaydetti. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 yükselirken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 artış gösterdi. Böylece toplam inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 7,5 artmış oldu.

Aylık verilere bakıldığında ise inşaat üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.