Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılı konut piyasasında dengelenme ve rekor satışlarla öne çıktı. Toplam satışlar 1 milyon 688 bin 910'a ulaşırken, ipotekli satışların payı yeniden yükselişe geçti.

İSTANBUL (İGFA) - TÜİK'in Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre 2025 yılı, il bazında fiyat artışlarının ülke ortalamasına yakınsadığı bir 'denge yılı' oldu. Güney sahillerinde normalleşme süreciyle birlikte daha önce dip seviyelerde seyreden fiyat değişim oranları yükselişe geçerken, deprem sonrası ortalamanın üzerinde artış gösteren Ankara ve doğu illerinde fiyat artışları ülke geneline yaklaştı.

Veriler, yıllık konut fiyat artışlarının enflasyona paralel biçimde ortalama yüzde 30 bandında kümelendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, beklenen faiz indirimleri ve kredi teşviklerinin yanı sıra alternatif finansman modellerinin yaygınlaşmasıyla ipotekli satışların payının artmaya devam edebileceğini değerlendiriyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA 'ENERJİ SINIFI' ETKİSİ

Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, yeni kredi düzenlemelerinin yüksek enerji sınıfına sahip konutları ve ilk evini alacak alt-orta gelir grubunu teşvik ettiğini belirtti. Aksoy, özellikle kentsel dönüşümle yenilenmiş ya da mantolama, ısı pompası ve güneş enerjisi gibi yatırımlarla enerji verimliliği artırılmış yapıların avantaj sağlayacağını ifade etti.

Düzenlemelerle birlikte yatırım amaçlı çoklu alımların sınırlandırılmasının, lüks ve düşük enerji sınıfına sahip eski yapıların ise daha düşük kredi oranlarından yararlanmasının öngörüldüğünü belirten Aksoy, A ve B enerji sınıfı konutların piyasada öne çıktığını kaydetti. Bu gelişmelerin 2026 yılında da satış artışını desteklemesi bekleniyor.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞI

Aksoy'un değerlendirmesine göre 2025 yılı, tüm zamanların en yüksek konut satışının gerçekleştiği yıl oldu. Konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 14,3, önceki rekor yılı olan 2020'ye göre ise yüzde 12,6 artarak 1 milyon 688 bin 910'a ulaştı.

İpotekli satışların toplam içindeki payı da dip seviyelerden toparlanarak 2025'te yeniden yüzde 14'e yükseldi. Pandemi sonrası kampanyalarla artan, ardından faiz yükselişi ve selektif kredi uygulamalarıyla gerileyen ipotekli satışların; faizlerdeki düşüş eğilimi ve yeni finansman modelleriyle yeniden ivme kazandığı görülüyor.

İKİNCİ EL KONUTUN YÜKSELİŞİ

Kredi oranlarında birinci el-ikinci el ayrımının kaldırılması da piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. 2015'te her iki konuttan biri sıfır olarak satılırken, 2025 itibarıyla ikinci el konutların payı yüzde 68'e yükseldi. Uzmanlar, kredi kullanımındaki bu eşitlikçi yaklaşımın sosyal donatıya sahip nitelikli ikinci el konutlara talebi artırabileceğini belirtiyor.