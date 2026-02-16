Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde 3,5 milyon ton pancar alımı sonrası üretici ortaklarına 8,5 milyar TL tutarındaki pancar bedelini 17 Şubat 2026'da ödemeye başlayacağını açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde 3 milyon 546 bin 933 ton pancar alımı gerçekleştirdi.

Şirket, üretici ortaklarının pancar bedellerini hesaplarına yatırmaya 17 Şubat 2026, saat 17:00 itibarıyla başlayacak. Ödeme süreci tamamlandığında toplamda 12.780.545.000 TL'lik pancar bedeli üreticilere aktarılmış olacak. Şirket, bugüne kadar 4 milyar 296 milyon 327 bin TL'lik ödemeyi tamamladı.

Ramazan Erkoyuncu, üreticilerin ekonomik ve sosyal refahının her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirterek, '2025-2026 kampanya döneminde hem pancar üretim miktarı hem de verimlilik açısından son derece memnuniyet verici sonuçlara ulaştık. Bu başarı, üreticilerimizin özverili çalışmasının neticesidir. Üreticimizin emeğinin karşılığını eksiksiz alabilmesi için yoğun bir gayret içindeyiz. 17 Şubat 2026, saat 17:00'de 8,5 milyar TL ödeme yapmaya başlayacağız. Verdikleri emek için tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' dedi.

Konya Şeker'in gerçekleştireceği bu ödemeler, yalnızca pancar üreticilerini değil, ildeki tarımsal üretim zincirine bağlı tedarik, lojistik ve hizmet sektörlerinde de önemli bir ticari ve finansal hareketlilik oluşturacak.