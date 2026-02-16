TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 4,2 artarken, aylık bazda yüzde 1,0 yükseldi. Veriler, özellikle konaklama ve yiyecek sektörünün yıllık bazda güçlü bir büyüme sergilediğini, ulaştırma ve depolama hizmetlerinin ise hem yıllık hem de aylık bazda artış trendi gösterdiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan hizmet üretim endeksi verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında hizmet sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 artış gösterdi.

Alt sektörlerdeki yıllık değişimlerde; ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,6 artış dikkati çekerken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Aylık karşılaştırmada ise hizmet üretimi yüzde 1,0 artış kaydetti.

Alt sektörlerdeki aylık değişimlerde ise artış gösteren sektörler; ulaştırma ve depolama yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 oldu. Alt sektörlerde aylık değişimlerde azalış gösteren sektörler arasında ise; bilgi ve iletişim yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 azalış olarak tabloya yansıdı.