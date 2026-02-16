Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda madeni para olduğu için ilave talep gelmediği sürece yeni basım yapılmadığı belirtilirken, söz konusu paraların tedavülde olduğu ve ihtiyaç oluşması halinde yeniden basılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iddianın dezenformasyon içerdiği belirtilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basımını durdurdu' yönündeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

