TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek tek listeyle yapılan seçimde Nehir Özbey'i başkan seçti. Özbey, yeni dönemde üye ilişkilerini güçlendirerek içmimarlığın şehirleşme ve yapı süreçlerindeki rolünü artırmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu tamamlandı ve yapılan seçim sonucunda Nehir Özbey, Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi.

İçmimarlar Odası Bursa Şubesi merkezinde gerçekleştirilen seçimde tek listeyle yürütülen oylama sonucunda Özbey, yeni dönemde üyelerle ilişkileri güçlendirmeyi ve şube faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. Özbey, 'Biz diğer odalara göre görece yeni bir şubeyiz. 150 üyeyle başladığımız yolculukta şu anda 475 aktif üyemiz var. Yeni dönemde üye sayımızı artırarak, mesleğimizin ve odamızın itibarını yükseltecek projelerle ilerleyeceğiz' dedi.

İçmimarların şehirleşmenin her alanında söz sahibi olması gerektiğine vurgu yapan Özbey, 'Yapı güvenliği, deprem, yangın gibi alanlarda içmimarların aktif rol almasını, niteliksiz yapı stoğu ve kontrolsüz tadilatlarda görüş beyan etmesini hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Özbey ayrıca, içmimarlığın lüks değil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde yerel yönetimlerle işbirliklerini artırmayı planladıklarını söyledi. Özbey, 'Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle protokoller üzerinde çalışıyoruz. Mesleki katkımızı görünür kılmak ve projelerde aktif rol almak önceliğimiz' dedi.

Genel kurulda seçilen Nehir Özbey başkanlığındaki TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nda Ahmet Tuna Muhtar, Begüm Gülen, Ercüment Özçelik, Aylin Aras, Melih Konuk ve Sait Faruk Eligür yer aldı.