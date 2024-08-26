Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam hayatını kaybetti. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 26 Ağustos Pazartesi günü (Bugün) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elazığlı Bekir Yunus Uçar, Milli Piyango İdaresi Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı gibi birçok görev yürütmüştü. Uçar, özellikle MXCP Dünya Motokros Şampiyonası’nın Afyonkarahisar’da düzenlenmesinde gösterdiği çaba ve liderlikle tanınıyordu. Bekir Yunus Uçar’ın ani ölümü, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm spor dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.