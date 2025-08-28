Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi geçtiğimiz yıl , Anneler Günü vesilesiyle başlattığı "Bir Kalbe Dokun, Bir Hayatı Değiştir" kampanyasının ilk etabını gurur ve mutlulukla tamamladı.BURSA (İGFA) - Yaptıkları yardımlarla adlarından sıkça bahsettiren Türk Anneler Derneği Bursa şubesi geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde başlattıkları Tip-1 diyabet tanısı konulan, maddi imkânları kısıtlı çocuklarımıza ve gençlerimize sensör desteği sağlamak amacı ile "Bir Kalbe Dokun, Bir Hayatı Değiştir" kampanyasının ilk etabını tamamladı. Bu süreçte gönüllülerin desteğiyle toplanan bağışlarla sensörler ihtiyaç sahibi gençlere ulaştırıldı. Teslim töreninde bir açıklama yapan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu "Bu anlamlı yolculukta amacımız, Tip 1 diyabetli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların günlük sağlık mücadelesinde yanlarında olmaktı. Hepimizin bildiği gibi, sensörler gençlerimizin acısız, pratik ve sağlıklı ölçümler yapabilmesini sağlıyor. Ancak 18 yaş sonrası birçok gencimiz, maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu sensörlere ulaşamıyor ve parmak delerek ölçüm yapmak zorunda kalıyor.

Siz kıymetli gönüllülerimizin desteğiyle toplanan bağışlarla sensörlerimizi temin ettik ve ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaştırdık. Bu süreç, bizlere bir kez daha dayanışmanın, paylaşmanın ve iyiliğin gücünü hatırlattı. Her bir bağış, bir gencin hayatına umut, annesinin yüreğine huzur, geleceğine ise sağlık kattı.

UNUTMAYALIM Kİ: 1 SENSÖR = 1 UMUT

Bu başarı, sadece bir başlangıçtır. Kampanyamız sürecek; daha fazla gencimize ulaşmak, daha çok kalbe dokunmak ve iyiliği büyütmek için yolumuza devam edeceğiz.

Destekleriyle kampanyamıza omuz veren, bizlere güvenen ve bu iyilik hareketine katkıda bulunan tüm gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Anneler Derneği olarak, iyiliği büyütmeye ve kalplere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.