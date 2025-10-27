Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde güvenli ve şeffaf bir piyasanın oluşturulması için yetki belgesi zorunluluğunun devam ettiğini duyurdu.

Bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi' düzenlendiğini açıklayan Bakanlık, kayıt dışı ticaretle mücadelede 276 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı. Bakanlık, yetki belgesi olmadan ticari faaliyette bulunan kişi ve işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde önemli sonuçlar elde ederken, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı tespit edilen 113 kişi ve kuruluşa toplam 102 milyon TL, 2025 yılı içerisinde ise 217 kişi ve kuruluşa 174 milyon TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, denetimlerin temel amacının haksız rekabetin önüne geçmek, tüketici güvenliğini sağlamak ve kayıt dışı ticareti engellemek olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde adil, güvenli ve sürdürülebilir bir piyasa yapısının oluşturulması için denetimlerin kesintisiz şekilde süreceğini kaydetti.