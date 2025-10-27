TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü 16. toplantısını gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak komisyonda, Dışişleri Bakanı Fidan ile Adalet Bakanı Tunç sunum yapacak.

Bu arada TBMM'nin haftalık gündemine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeleri perşembe günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmelere katılarak milletvekillerinin soru, görüş, öneri ve eleştirilerine cevap verecek.

Komisyon, 31 Ekim Cuma günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçelerini görüşecek. 2026 yılı bütçe görüşmelerini bir ayda tamamlayacak Komisyon, çalışmalarına pazartesi günleri saat 11.00'de, diğer günler ise saat 10.00'da başlayacak.

Bu arada TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu temsilcilerini dinleyecek.