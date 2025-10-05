Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaparak tüketicileri illegal sitelere yönlendiren yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı aldı. Karar, tüketicileri koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı kararlı bir adım attı. Kurul, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabının, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli illegal sitelere yönlendirdiği tespitini yaptı.

Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek ve yasa dışı faaliyetlerin sosyal medya üzerinden yaygınlaşmasını engellemek amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.

Kurul, bu tür reklamların hem tüketici haklarını ihlal ettiğini hem de kamu düzenini tehdit ettiğini vurguladı.