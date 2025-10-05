Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., kent içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve sektöre yeni vizyonlar kazandırmak amacıyla önemli bir protokole daha imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - UlaşımPark Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal tarafından gerçekleştirildi. İşbirliği protokolünde akademinin ve uygulamanın bir araya getirilmesinin önemi vurgulandı.

KENT İÇİ ULAŞIMDA VERİMLİLİK

Bu iş birliğiyle birlikte kent içi ulaşımda verimlilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkacak. Kurumsal süreçlerin güçlendirilmesi, akademik destekle hizmet kalitesinin artırılması ve geleceğin ulaşım profesyonellerine yatırım yapılması hedefleniyor. UlaşımPark ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında atılan bu adım, bilimsel araştırmalar ile uygulama deneyimini bir araya getirerek şehrin ulaşım geleceğine değer katacak.