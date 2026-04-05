Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki bir zincir markette sebze fiyatlarında haksız artış tespit edildiğini açıkladı. Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren bir marketler zincirine yönelik yaptığı incelemede çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biber fiyatlarında dikkat çeken artışlar tespit etti.

Bakanlık açıklamasında, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında ürünlerin tedarik zinciri boyunca fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelere göre, çeri domatesin Antalya Kumluca Hali'nden 50 liraya alındığı, İstanbul'daki zincir markete 110 liradan satıldığı ve tüketiciye 250 liraya kadar ulaştığı belirlendi. Çengelköy salatalığın 60 liradan markete girip 135 liradan satıldığı, kırmızı biberin ise 70 liradan başlayarak tüketiciye 225 liraya kadar çıktığı tespit edildi.

Bakanlık, bu veriler doğrultusunda ilgili firmaların haksız fiyat artışı yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Konunun idari yaptırım uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiği bildirilen açıklamada ayrıca, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin yakından takip edildiği vurgulanarak, piyasada adil ve dengeli fiyat oluşumunun sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılığa karşı mücadelenin tavizsiz devam edeceğinin altını çizdi.