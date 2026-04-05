Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayı, şüpheliye ilişkin ortaya çıkan bilgilerle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelinin daha önce kardeşini öldürdüğü, bu suçtan 16 yıl hapis cezası aldığı ve cezasının ardından denetimli serbestlik kapsamında bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu kişinin serbest durumda olması, adli denetim süreçlerinin yeterliliği konusunu yeniden gündeme taşırken, vatandaşlar olası yeni bir suç durumunda sorumluluğun kimde olacağını sorguluyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.