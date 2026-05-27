Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, kurban atıklarının çevreye bilinçsiz şekilde bırakılmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Müdürlük, 'Suyumuzu kirletmeyelim, geleceğimizi koruyalım' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada, kurban atıklarının yanlış şekilde bertaraf edilmesinin su kaynaklarında kirliliğe yol açtığı ve ekosistemleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, vatandaşlardan kurban atıklarını çevreye rastgele bırakmamaları ve belirlenen uygun bertaraf alanlarını kullanmaları istenirken, 'Temiz su ortak geleceğimizdir' mesajı ile çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, özellikle bayram dönemlerinde çevre ve halk sağlığının korunabilmesi için kurban kesim işlemlerinde hijyen kurallarına ve atık yönetimine özen gösterilmesi gerektiğini altını çizdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan infografikli farkındalıkta, kesim alanlarında yapalım ve yapmayalım tablosunu da yer verildi.