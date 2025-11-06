Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim belgesi düzenlemesine giderek, tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında belge alınmasını zorunlu hale getirdi. Başvurular elektronik ortamda yapılabilecek. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

ANKARA (iGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi Resmî Gazete'de yayımladı. 'İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ' ile belirli eşyanın ithalatında ileriye dönük olarak gözetim belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, gözetim belgesi Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresince aranacak. Belge başvuruları, elektronik ortamda Gümrükler Tek Pencere Sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Elektronik imza sahibi kişiler, firmaları adına başvuru yapabilecek ve başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra yetkili kullanıcı tarafından imzalanacak.

Tebliğde, elektronik ortamda başvuru yapılamaması durumunda fiziksel başvuru seçeneğinin de bulunduğu, başvuruların incelenebileceği ve eksik bilgi veya belge tespit edilmesi halinde ek bilgi talep edilebileceği ifade edildi.

Gözetim belgeleri elektronik ortamda düzenlenerek başvuru sahibinin e-posta adresine iletilecek. Belge geçerlilik süresi altı ay olacak ve belgede yer alan bilgiler, beyannamede ilgili alanlarda beyan edilecek. Belgede sahte veya eksik bilgi tespit edilmesi durumunda belge düzenlenmeyecek.

Tebliğ, yayımı tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve uygulamanın denetimi Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.