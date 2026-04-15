Ticaret Bakanlığı, adına düzenlenen sahte belgeler ve yapay zeka ile oluşturulmuş videolarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan yatırım tekliflerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son günlerde adı, logosu ve yöneticilerinin unvanları kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine dair önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sahte belgeler ve yapay zeka ile oluşturulmuş videolar aracılığıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını duyurdu. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan, devlet güvencesiyle yüksek kazanç vaat eden yatırım tekliflerinin tamamen asılsız olduğunun altını çizen Ticaret Bakanlığı, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık, resmi kanallar dışında gönderilen her türlü belge, video ve mesajın geçersiz olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Unutulmamalıdır ki; Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde yüksek kazanç vaadiyle yatırım teklifinde bulunmaz. Bakanlık adına düzenlendiği iddia edilen belge, video ve mesajlar resmi kanallar dışında geçerli değildir. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen uygulama indirme ve ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemelidir' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaştıklarında derhal adli mercilere başvurmalarını ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmalarını önemle rica etti.