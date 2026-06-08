Mayıs ayında ülke genelinde yapılan 82 bin 481 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira ceza kesildi. Bakanlık, sağlıklı gıdaya erişim için 'sıfır tolerans' vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 19 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Bakan Yumaklı, 'İşini hakkıyla yapan üretici ve işletmecilerimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor; vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak için denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.