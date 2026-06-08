İçişleri Bakanlığı, hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Buca ilçesi Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Duman hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet ve zimmet' suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında tutuklanan Duman'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

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