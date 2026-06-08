İpsala Sarıcaali Köyü'nde Süleyman Kerman'a ait hayvancılık işletmesi, hijyen kriterlerini karşılayarak 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' aldı. Sertifikayı Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen törenle işletme sahibine takdim etti.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne genelinde hayvancılıkta kalite, hijyen ve biyogüvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, İpsala'da 'hastalıktan ari işletme' sayısına bir yenisi daha eklendi.

İlçeye bağlı Sarıcaali Köyü'nde faaliyet gösteren örnek yetiştiricilerden Süleyman Kerman'a ait hayvancılık işletmesi, gerekli tüm yasal ve hijyenik kriterleri başarıyla yerine getirerek 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' almaya hak kazandı.

Güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ari işletme hamlesi, İpsala kırsalında karşılık buluyor. Sarıcaali Köyü'nde gerçekleştirilen titiz denetimler ve laboratuvar testleri sonucunda, tüberküloz ve bruselloz gibi kronik hastalıklardan tamamen temiz olduğu kanıtlanan Süleyman Kerman'ın işletmesi resmi olarak tescillendi.

Bölge hayvancılığı açısından büyük önem taşıyan 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası', düzenlenen resmi program kapsamında Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından işletme sahibi Süleyman Kerman'a bizzat takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından; Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ve teknik personelin katılımıyla ari işletme tesislerinde geniş çaplı incelemelerde bulunuldu. Vali Sezer ve beraberindeki heyet, modern hayvancılık standartlarına uygun olarak dizayn edilen tesisteki sağım ünitelerini ve dezenfeksiyon alanlarını yakından gözlemledi.

İncelemeler sırasında tesis teknik personeliyle görüş alışverişinde bulunan yetkililer, hastalıktan ari işletmelerin sadece ticari bir unvan olmadığının altını çizdi. Bu tür tescilli işletmelerin; hayvan sağlığının en üst düzeyde korunması, hayvandan insana geçebilen (zoonoz) hastalıklarla sahada etkin mücadele edilmesi ve halka güvenilir gıda arzının ulaştırılması açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca bu korunaklı işletmelerin, süt ve et verimliliğinde sağladığı artış sayesinde Trakya'daki sürdürülebilir hayvansal üretime ve bölge ekonomisine çarpan etkisiyle katkı sunduğu ifade edildi.