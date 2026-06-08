Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran 2026 Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmazken, rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesinin beklendiği günlük hava tahminine göre; Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinde, ayrıca Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinde de yerel yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, sağanak yağış beklenen bölgelerde vatandaşların ani yağışlar ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.