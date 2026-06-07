Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu Gala Yemeği'nde yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin 'iklim krizi' olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı ve Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü söyledi. Erdoğan, yüzde 37,5 oranında olan geri kazanım hedeflerinin 2053'te yüzde 70'e olduğunu kaydetti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Forumu Gala Yemeği kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada iklimin tarih boyunca değişim gösterdiğini ancak asıl meselenin bu değişimin krize dönüşmeden yönetilmesi olduğunu belirterek, sorunun 'iklim değişikliği' yerine 'iklim krizi' olarak tanımlanmasının daha doğru olacağını ifade etti.

Modern dönemde yapay zekâ ve teknolojinin üretimi hızlandırdığına, bilinçsiz tüketimin arttığına ve çevresel tahribatın derinleştiğine dikkat çeken Erdoğan, dünya genelinde refah dağılımındaki adaletsizliğe de vurgu yaptı. İklim krizine en fazla neden olan ülkelerin, etkilerden en az etkilenen ülkeler olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'2017'de, Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün hamdolsun, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.



2022'de, Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin de ortak: pic.twitter.com/n8kJcyFx2t — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 7, 2026

Konuşmasında Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Erdoğan, 2017'de Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan girişimin bugün Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesinde önemli rol oynadığını hatırlatan Erdoğan, proje kapsamında elde edilen kazanımları da paylaştı. Buna göre; milyarlarca lira ekonomik katkı sağlandığı, milyonlarca ton atığın geri kazanıldığı, yüz milyonlarca ağacın kesilmesinin önlendiği ve ciddi oranda sera gazı salımının engellendiği belirtildi.

Geri dönüşüm oranının 2017'de yüzde 13 seviyesinden 2025'te yüzde 37,53'e yükseldiğini ifade eden Erdoğan, bu oranın 2035'te yüzde 60'a, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ise yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Program, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin mesajlarla sona erdi.