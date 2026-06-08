Keşan ve Saros Körfezi bölgesinde yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, en kritik çevre ve asayiş gündem maddesi olan orman yangınlarına karşı koruyucu tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Keşan sınırları içerisindeki stratejik noktalarda dev önlemler devreye girdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş yıllarda yaşanan büyük acıların tekrarlanmaması adına Keşan'da geçmiş yıllarda ormanları küle çeviren büyük felaketlerin ardından, bu yıl yaz sezonu öncesinde önlemler sıkılaştırıldı. Orman yangınlarına havadan en hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla konuşlandırılan yangın helikopteri, bu yıl da Korudağ'daki orman yangın yönetim merkezinde yerini aldı.

Gazeteci Önkal Kılavuz, yangın üssünü ziyaret ederek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Bölge basını olarak her fırsatta köşemizde kaleme aldığımız yazılarla orman yangınlarına dikkat çekmeye, vatandaşlarımızı toplumsal bir bilinç etrafında birleştirmeye büyük özen gösterdiklerini ifade eden Kılavuz, özellikle geçtiğimiz yıl meydana gelen ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında yaşadığımız derin üzüntü, bu yıl tedbirlerin çok daha erken ve profesyonel adımlarla atılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan deneyimli Orman Mühendisi Ercan Şahin ve havadaki en büyük gücümüz olan yangın helikopterinin Kaptan Pilotu Daniel Francois ile orman yangınları, erken müdahale planları ve alınması gereken sivil tedbirler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sadece devletin kurumlarıyla değil, topyekun bir halk bilinciyle başarıya ulaşıcağının altı çizilen yetkililer, 'Bu yıl her bir vatandaşımızın kendisini birer 'ormancı' gibi hissetmesini, ormanlık alanlara yakın yerlerde ateş yakmamasını ve doğada gördüğü en ufak bir şüpheli dumanı veya ateşi derhal acil ihbar hatlarına bildirmesini rica ediyoruz. Saniyelerin bile binlerce ağacı kurtardığı bu mücadelede vatandaşlarımızın en büyük yardımcımız olacağına inanıyoruz.' diyerek vatandaşlara da sorumluluk çağrısında bulundular.

Korudağ'da 7/24 esasına göre göreve hazır bekleyen yangın helikopteri ve uzman personelin, Keşan'ın akciğerlerini korumak için mesaisini sezon boyunca sürdüreceği bildirildi.