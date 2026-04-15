İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası toplumu sağduyu ile hareket etmeye çağırarak, medya organlarına dikkatli dil kullanımı uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen menfur saldırı, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Olayın ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Duran, olayın tüm boyutlarının ilgili kurumlar tarafından titizlikle incelendiğini ve sürecin her aşamasının eş güdüm içinde yönetildiğini belirtti.

Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerinin aktif şekilde sahada görev aldığını vurgulayan Duran, toplumun sağduyu ile hareket etmesinin önemine dikkat çekti. 'Paniğe kapılmamak ve soğukkanlılıkla hareket etmek büyük önem taşıyor,' diyen Duran, yaşanan olayların özellikle çocukları ve aileleri ilgilendiren bir boyutta olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Duran, medya organlarına yönelik uyarılarda bulunarak, olayla ilgili kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. 'Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılmalıdır,' diyen Duran, çocukların psikolojik güvenliğinin korunmasının kritik bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Toplumun bu süreçte duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini belirten Duran, tüm kamuoyunu sağduyulu olmaya davet etti.,

