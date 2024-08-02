Türkiye, plaj hentbolunun en büyük organizasyonuna Alanya'da ev sahipliği yapacak. Plaj hentbolunun yıldızlarının zafer için bir araya geleceği Plaj Hentbolu Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları ile Plaj Hentbolu U17 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'nın ev sahipliği Türkiye Hentbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Alanya'ya verildi.ANTALYA (İGFA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Kurulu’nun aldığı karar ile kadın ve erkek EHF Plaj Hentbolu Şampiyonası EURO 2025, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yine EHF U17 Plaj Hentbolu EURO 2025 de 3-6 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya'da yapılacak.

THF ile Alanya Belediyesi’nin iş birliğinde Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük ve kapsamlı plaj hentbolu organizasyonu niteliğini taşıyacak olan şampiyonalarda, toplam 64 takım ile binden fazla hentbolcu iki hafta boyunca madalya şansı için mücadele edecek.

UĞUR KILIÇ: "TÜRKİYE HENTBOLDA DEV ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYECEK"

Plaj hentbolunun Avrupa'daki en üst seviye organizasyonuna Alanya'nın ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Geçen yıl Avrupa Hentbol Federasyonu’nun (EHF) plaj hentbolunda takımlar bazında en büyük organizasyonu olan EHF ebt finallerini Antalya’da düzenledik. İzmir'de de EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nı düzenledik. Bu turnuvalardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Göreve geldiğimizde, Türkiye'nin plaj hentbolunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiş, plaj hentbolunda önemli başarılar elde etmiş bir ülke olarak farklı organizasyonlar düzenleyeceğimizi ve uluslararası hentbol dünyasına bunu göstereceğimizi ilan etmiştik. Projelerimizin ve çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Önce salonda EHF Kadınlar EURO 26'nın ev sahipliğini Antalya'ya kazandırdık. Şimdi de plajda EURO 25'i Alanya'ya aldık. Bu durumdan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

Plaj hentbolunda söz sahibi ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Ülkemizin güzelliklerini ve avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Plaj hentbolu da bu avantajlardan biri. Turizm ve sporda, ülkelerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve daha hoşgörülü olabilmeleri için ulusal ve uluslararası turnuvalar çok önemli. Biz bu amaçla ilişkilerimizi güçlü tutuyor ve ülkemizde bu anlamda uluslararası şampiyonaların yapılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son iki yılımız, uluslararası hentbol camiasının gündeminde Türkiye'nin olumlu olarak yer aldığı ve en üst seviyede takdir gördüğü yıllar oldu." şeklinde konuştu.

EHF PLAJ HENTBOLU EURO 2025'E KATILACAK TAKIMLAR:

EHF Plaj Hentbolu EURO 2025 Kadınlar Şampiyonası'na ev sahibi ülke Türkiye ile; 2024 Dünya Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan Avrupa takımları Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan ve Danimarka; 2024 Plaj Hentbolu Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan takımlar Macaristan, Fransa, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan yer alacak.

Erkekler Şampiyonası’na ise ev sahibi Türkiye ile; 2024 Dünya Şampiyonası'ndan kalifiye Avrupa takımları Macaristan, Almanya, Danimarka, Portekiz, İspanya ve Hırvatistan; 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan kalifiye takımlar Polonya, İsveç, Fransa, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, Çekya ve Malta.