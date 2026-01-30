Karın aort damarında 2017 yılında stent greft uygulanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yapılan kontrollerde yeniden müdahale gereksinimi nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2017 yılında karın aort damarında tespit edilen genişleme nedeniyle yapılan stent greft uygulamasının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan rutin kontrollerde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda Başkan Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Hacıosmanoğlu, hastanede yakından takip edildikten sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

https://twitter.com/TFF_Org/status/2017223035049173391

TFF, Başkan Hacıosmanoğlu'nun tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve özverili çalışmalar nedeniyle, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemil Selim İşbir ile hastane personeline teşekkürlerini iletmiştir.