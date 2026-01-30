TFF, 30 Ocak 2026'da yapılan toplantıda, son 5 yılda Süper Lig dışı liglerde bahis soruşturması sonucu 326 antrenörün ceza durumu belli oldu. 314 antrenöre 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti verilirken, 11 antrenöre ceza verilmedi. 1 antrenör içinse sürecin devam ettiği kaydedild.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Ocak 2026 tarihli 50 sayılı toplantısında büyük bir temizliğe imza attı. Son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde (TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig) görev yapmış antrenörlerle ilgili bahis soruşturması kapsamında verilen kararlar açıklandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi uyarınca sevk edilen dosyalar incelendi.

Toplam 326 antrenör hakkında karar verildi:

314 antrenöre 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti (men) cezası verilirken, 11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi (suç unsuru tespit edilemedi).

1 antrenör içinse inceleme ve idari tedbir süreci devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu karar, Türkiye futbol tarihinde tek seferde en yüksek sayıda antrenöre uygulanan yaptırım olarak kayıtlara geçti.

Cezalar, bahis oynama eylemi nedeniyle FDT 57. madde kapsamında takdiren belirlenirken, TFF resmi sitesinde yayımlanan detaylı karar listesine ulaşmak için tıklayabilrsiniz