Türkiye Halter Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan, Recep Yazıcıoğlu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Tokat'ta düzenlendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye genelinden 600 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyon da Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz, Yıldızlar 48 kg kategorisinde, koparma da 63, silkme de 75, toplamda ise 138 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kızmaz, elde ettiği bu derece ile Nevşehir tarihinde ilk Halter SEM sporcusu olmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hatice Kızmaz aynı zamanda Kolombiya/Bogota'da yapılacak Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası hazırlık kampına davet edilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir tarihinin Halter'de SEM şampiyonu olan sporcusu olan Hatice Kızmaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.