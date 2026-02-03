Fenerbahçe, N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri transferlerinin kulüp kaynaklı bir aksaklık nedeniyle değil, karşı kulüp hataları nedeniyle sonuçlandırılamadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Al Ittihad Kulübü ile yürütülen N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri transfer süreci hakkında resmi açıklama yaptı. Kulüp, transferlerin teknik heyet talebi doğrultusunda planlandığı şekilde titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, oyuncularla anlaşmaların sağlandığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve kulübün tüm yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirdiği belirtildi. Transfer tesciline ilişkin evraklar da doğru ve tam şekilde sisteme yüklendi.

Ancak sürecin tamamlanamamasının nedeni olarak karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi gösterildi. Fenerbahçe, bu aksaklık nedeniyle FIFA nezdinde ek süre talep etti ve çözüm için tüm adımları attı. Buna rağmen karşı kulüp, herhangi bir gerekçe sunmadan işlemleri tamamlamadı.

Kulüp, yaşanan bu gelişmeler nedeniyle transferlerin sonuçlandırılamadığını belirterek, 'Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz' ifadelerini kullanırken, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam edeceğinin altı çizildi.