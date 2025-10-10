Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nde ilk kez düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu ile sporun enerjisini tarihle buluşturuyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve kültürel zenginliklerini sporla buluşturacak çok özel bir organizasyona imza atıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu, 26 Ekim 2025 Pazar günü Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek.

LYKOS YARI MARATONU BAŞLIYOR



Organizasyon öncesinde etkinliğin kapsamı, hedefleri ve detaylarının paylaşılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya ve beraberindekiler katıldı.



'TARİHİN İÇİNDE KOŞALIM SLOGANIYLA YOLA ÇIKIYORUZ'



Toplantının açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Denizli'nin tarihini, doğasını ve spor kültürünü bir araya getiren bu etkinliğin şehir için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Bozbaş, 'Pamukkale'nin beyaz travertenleriyle Hierapolis'in binlerce yıllık tarihini buluşturacak Lykos Yarı Maratonu'nu ilk kez hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Sporu yalnızca bir yarış değil, şehrimizin kültürel mirasını, misafirperverliğini, spor turizmi potansiyelimizi dünyaya gösterme amacımızın somut bir ifadesi olacaktır. 'Tarihin İçinde Koşalım' sloganıyla yola çıkıyoruz' dedi.



'BU ŞEHRİN ENERJİSİ DÜNYAYA TAŞINACAK'



Genel Sekreter Bozbaş, konuşmasının devamında organizasyonun sürdürülebilir bir marka haline gelmesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayarak, 'Bu etkinliği kalıcı hale getirerek, Denizli'yi önümüzdeki yıllarda uluslararası bir spor destinasyonuna dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sporcularımız, travertenlerin beyazı ile antik taşların arasında koşarken, bu şehrin enerjisini dünyaya taşıyacaklar' ifadelerini kullandı.



'LYKOS YARI MARATONU TÜRKİYE ATLETİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK'



Toplantıda söz alan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı ise Lykos Yarı Maratonu'nun Türkiye atletizmine ve spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, 'Pamukkale ve Hierapolis gibi UNESCO Dünya Mirası alanlarında düzenlenecek bir koşu organizasyonu, ülkemizin spor potansiyelini en güzel şekilde yansıtıyor. Bu tür etkinlikler, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını; kültürel mirasın tanıtımı, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da büyük bir rol oynuyor' dedi. Federasyon olarak şehirlerde sporun gelişimine büyük önem verdiklerini ifade eden Bağcı, 'Bu güzel organizasyon için başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyor; tüm katılımcılara başarılar diliyorum' diye konuştu.



LYKOS YARI MARATONU



Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon; 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik rekreatif koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç ayrı parkurdan oluşuyor.

Katılımcılar, Pamukkale travertenlerinin eşsiz dokusundan Hierapolis'in tarihi sokaklarına kadar uzanan rotada, tarihle doğayı bir arada yaşayacak. İlk yılında 15 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği maraton için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 2 bini aşkın kayıt alınırken, güzergâh boyunca sağlık ekipleri, ambulanslar, ilk yardım noktaları ve gönüllü destek ekipleri görev yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale travertenlerinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde, çevresel etkilerin en aza indirileceği bir yönetim planı oluşturdu. Profesyonel atletlerden amatörlere kadar her seviyeye hitap eden organizasyon, Denizli'nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. İlk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu için kayıtlar 20 Ekim 2025 tarihine kadar www.lykosyarimaratonu.com adresinden yapılabilecek.