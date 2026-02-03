Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yetişkinler için kayak okulu hizmetinin kayıtları başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'de, sporun adeta bir yaşam şekli haline dönüştürülmesi için özveri gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora yönelik hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor.

Bu doğrultuda Kayseri'de kış turizminin zirvesi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde ilgiyle beklenen kayak okulu faaliyetleri için kayıtlar başladı.

Gerek ilk defa kayak yapmayı öğrenecekler gerekse kayak yapmayı geliştirecekler için büyük bir fırsat sunan Büyükşehir Spor A.Ş., uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve keyifli bir kayak deneyimini katılımcılarına sunacak.

Saat 09.00-15.00 arasında kayak veya tercihe göre snowboard eğitimi verilecek hizmette ulaşım için servisler Seyyid Burhaneddin Türbesi karşısından hareket edecek. Servis ve yemek hizmeti kursların içerisinde yer alacak. Özel ders üyeliklerinde ise yemek ve servis hizmeti yer almayacak. Kayak ve snowboard hizmeti alan üyelere ekipman ve kask temini yapılacak. Kayak kıyafeti ve eldiven temini Spor A.Ş. tarafından temin edilmeyecek. Bir günlük grup dersi 4500 TL, tercihe göre saatlik özel (1 saatlik) ders ise 3000 TL olarak belirlendi.