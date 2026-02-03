Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, kulübün mali yapısı, 2. Lig performansı, altyapı projeleri ve tesisleşme çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Başkan Aşar, şehirden daha fazla destek beklediklerini vurguladı.

MARDİN (İGFA) - Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilerle bir araya gelerek kulübün mevcut durumu ve gelecek hedeflerini paylaştı. Aşar, toplantıda Mardinspor'un şehrin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek, 'Mardinspor; bu şehrin ortak değeri, gençlerimizin umudu ve Mardin halkının gururudur' dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren kulübü sağlam temeller üzerine oturtmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Aşar, kurumsal yapıyı güçlendirme ve sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini ifade etti. Kulüp, 13 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselme başarısı göstererek önemli bir eşik atladı. Aşar, bu yükselişin ardından iki yıllık bir 2. Lig projesi hazırladıklarını açıkladı. Sezon başı ve devre arası transferlerinin bilinçli yapıldığını, hedefe ulaşma konusunda inançlarının tam olduğunu söyledi.

Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Aşar, şu anda 104 lisanslı sporcunun bulunduğunu, Bölgesel Akademi Ligi'nde üç yaş kategorisinde mücadele ettiklerini kaydetti. Önümüzdeki sezondan itibaren akademi liglerinde tüm yaş gruplarıyla yer almayı planladıklarını ekledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle Zinnar Bağları'nda doğal çim saha kazanıldığını açıklayan Aşar, hava koşulları uygun olduğunda ikinci çim saha ve tesis binası inşasının devam edeceğini belirtti. Gençler için sosyal bir alan da planlandığını vurgulayan Aşar, futbolcuların konakladığı tesislerin de şeffaf ihale süreciyle kulübe devredildiğini de açıkladı.

Öte yandan Başkan Aşar, 2025-2026 sezonu gelir kalemlerini de şeffaf şekilde paylaştı:

Gelir kalemlerinde Yönetim Kurulu katkılarının 65 milyon TL , Mardin Valiliği desteklerinin 37 milyon TL, reklam, sponsorluk ve kombine gelirlerinin 49 milyon 808 bin TL, store mağaza gelirlerinin 5 milyon 109 bin TL ,TFF gelirlerinin 4 milyon 854 bin 675 TL olduğuna dikkati çekilirken, zorlu geçen sezonda stadyum tadilatı ve doğal çim saha eksikliği nedeniyle takımın farklı şehirlerde kamp yapmak zorunda kaldığını, bunun ciddi maliyetler oluşturduğunu söyledi.

Aşar, futbolcu maliyetleri, kamp-konaklama giderleri, primler, altyapı ve personel maaşlarının sezon boyunca devam edeceğini vurguladı.

Kulübün sürdürülebilirliği için Mardin halkı ve iş insanlarından daha fazla destek beklediklerini söyleyen Başkan Aşar, 24 Ocak'ta başlatılan SMS ve IBAN kampanyasının yeterli ilgi görmediğini belirterek basın mensuplarından kampanyanın duyurulmasına katkı sağlamalarını istedi.

Toplantı sonunda teknik direktörle ilgili açıklama yapan Başkan Aşar, tüm zorluklara rağmen takımı şampiyonluk potasında tutan teknik direktörle önümüzdeki sezon için yeniden sözleşme imzalandığını duyurarak camiya hayırlı olmasını diledi.