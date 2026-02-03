Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Körfez Tütünçiftlik'e yapılan spor salonu inşaatı hızla yükseliyor. Başkan Büyükakın, 'Burası sadece spor salonu olmayacak. Çok fonksiyonlu hizmet verecek bir kompleks olarak tasarlandı' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda, dev projeler hayata geçiriyor. Bu projeler, Kocaelili gençlerin ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar elde etmesini sağlıyor.

Körfez Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde inşaatına başlanan Körfez Kapalı Spor Salonu da ilçedeki gençler için sporun yeni adresi olacak. Temeli geçtiğimiz kasım ayının sonunda atılan spor salonunun inşaatı tüm hızıyla ilerliyor. 8 dönümlük alan üzerine kurulacak tesis, Körfez'in en büyük spor yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

KOMPLE BİR SPOR TESİSİ

Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde toplam 12 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olacak spor kompleksinde 125 araçlık otopark, çok amaçlı kapalı pazar alanı ve bin seyirci kapasiteli spor salonu yer alacak.

Hentbol, voleybol ve basketbol sahaları ile sporcular için özel antrenman alanları da yer alacak. Ulusal turnuvalara ev sahipliği yapabilecek donanımda olacak kompleks, gençlerin profesyonel sporla buluşmasına imkan sağlayacak. Körfez Kapalı Spor Salonu, engelli dostu tasarımı ve modern mimarisiyle de dikkat çekiyor.

BÜYÜKAKIN: ÇOK FONKSİYONLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kapalı Spor Salonu'nun, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonuna büyük katkı sunacağını vurguladı.

Afet durumlarında Geçici Barınma ve Koordinasyon Merkezi olarak da hizmet verecek çok fonksiyonlu bir kompleksi kente kazandıracaklarını belirten Başkan Büyükakın, 'Bizler, belediyeciliği sadece bina ve yol yapmak olarak görmüyoruz. Belediyecilik aynı zamanda gönüller inşa etmektir. Spor da bunun en önemli alanlarından bir tanesidir' ifadesini kullandı.

'ŞİMDİDEN KÖRFEZ'E HAYIRLI OLSUN'

Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin yarınları için, gençlerimiz için durmadan çalışmaya devam ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi: 'Bu komplekslerden yetişecek gençlerimizin özellikle uluslararası yarışmalarda Türk bayrağımızı büyük bir gururla dalgalandıracaklarına olan inancım tam. Bu tür komplekslerle aynı zamanda geleceğe de yatırım yapıyoruz. Sadece Körfez'in değil, Kocaeli'nin de geleceğini inşa ediyoruz. Spor kompleksimizi en kısa sürede gençlerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden Körfez'e hayırlı olsun.'