Merhum sanatçı Ferdi Özbeğen’in 83. doğum günü, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından hazırlanan anlamlı bir video ile kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Usta sanatçının vasiyetiyle TEV’e bağışladığı tüm mal varlığı, onun adına açılan burs fonu aracılığıyla öğrencilerin eğitimine destek olmaya devam ediyor.

Özbeğen’in beyaz piyanosu ise Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılıyor; müzikle ilgilenen birçok yetenekli gence ilham kaynağı oluyor.

UZAKTAN ALKIŞLARIMIZI DUYUYOR MUSUN?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), unutulmaz sanatçı Ferdi Özbeğen’i 83. yaş gününde hafızalara kazınan Seni Uzaktan Sevmek parçası ile anıyor. Tüm mal varlığını TEV’e bağışlayan Ferdi Özbeğen’in hatırasını yaşatmaya devam eden Vakıf aynı zamandabaşarılı ancak imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik destek çağrısı yapmayı sürdürüyor.

Sağladığı katkılarla gençlerin hayallerine umut ışığı olan Ferdi Özbeğen’in anısına yapılan bağış ve destekler sanatçının ismini yaşatmaya devam ediyor. TEV, Ferdi Özbeğen’in alkışlardan uzak kalamayacağını vurguladığı video çalışması ile sanatçının hatırasına sahip çıkarken, daha çok gencin eğitim hayatına dokunmayı hedefliyor. #SeniUzaktanSevmek diyen Vakıf, piyanosuyla hayat verdiği eşsiz ezgileri kulaklarımızda yankılanmaya devam eden unutulmaz ismi, eğitim yolunu aydınlattığı öğrencilerin mutluluğunda yaşatmaya devam ediyor.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Ferdi Özbeğen’in 83. doğum günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Ferdi Özbeğen'in müziğiyle ve sanata adanmışlığıyla sadece bir dönemin değil, tüm zamanların en unutulmaz sanatçılarından biri olarak kalbimizde yaşadığını belirterek, TEV ailesine kattığı değerin onun cömertliği ve eğitime olan inancının en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Özbeğen'in beyaz piyanosu, TEVİTÖL’deki yetenekli gençlerimize ilham veriyor, onları sanata daha da yaklaştırdığını kaydeden Taşkın, "Onun mirasını yaşatmak ve gençlerimizin hayatına dokunmaya devam etmek, bizim için büyük bir onur. Ferdi Özbeğen’i her zaman sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.