“Okula Dönüş” Kampanyası ile üniversite öğrencilerinin yükünü hafifleten özel kampanyayı hayata geçiren Sürat Kargo, üniversiteye yeni başlayan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm öğrencilere yüzde 50 kargo avantajı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürat Kargo, üniversite hayatına ilk kez adım atan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan tüm gençlere destek olmayı amaçlıyor. Yurt hayatı, yepyeni bir ortam gibi birçok yenilik barındıran bu süreçte Sürat Kargo, üniversite öğrencilerinin bu süreci daha sorunsuz ve rahat bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Hızlı, güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışıyla, öğrencilerin taşınma ve yerleşme süreçlerinde kolaylık sağlamayı hedefleyen Sürat Kargo’nun kampanyası sayesinde tüm üniversite öğrencileri yüzde 50 indirim fırsatından yararlanma imkanı bulacak.

19 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesini veya öğrenci kimlik kartını Sürat Kargo şubelerine getiren üniversite öğrencileri, özel bir koda ihtiyaç duymadan tüm gönderilerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.