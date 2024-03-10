2024 Ramazan ayı başlıyor. 11 Mart'ta başlayacak Ramazan'da 30 gün oruç tutulaçcak. Peki Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı nasıl kılınıyor. Kaç rekat.İşte teravi namazı kılınmışı. Teravih namazının cemaatle kılınışı: İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı cemaatle kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Teravih namazına niyet:

İmamın niyeti: "Niyet ettim Allahı’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya."

Cemaatin niyeti: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Teravih namazına niyet ettikten sonra iftidah tekbiri alınır ve erkelerde göbek hizasına kadınlarda ise göğüs hizasına, sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip sessiz "Euzü besmele" çeker ve ardından sesli (cehri) bir şekilde "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. İmama uyan cemaat okunanları dinler. Rüku ve secde yapılır. Rüku ve secdelerde cemaat içinden tesbihatları okur. Rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm", secdede de 3 defa "Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ" der.

2. Rekat

İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir.

Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.

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Cemaatle vitir namazı nasıl kılınır?

1. Rekat

Önce niyet edilir adından tekbir alınır ve imam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okuyarak rüku secdenin ardından oturulur ve imam ve cemaat sadece "Tahiyyat duası"nı okur. Üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure"yi okuduktan sonra "eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır." Bu tekbirden sonra imam ve cemaat kunut dualarını sessiz okur. Ardından rüku secde yapılarak son oturuş yapılır. İmam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilerek vitir namazı tamamlanır.

Not: İmam hatibin açıktan okuduğu yerlerde cemaat okumaz ve dinler.

Kaynak: Diyanethaber