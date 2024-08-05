TÜİK, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜFE yıllık yüzd 61,78, aylık ise yüzde 3,23 olarak açıklandı. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren Temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli oldu.ANKARA (İGFA) - Piyasaların merakla beklediği ve gözlerini çevirdiği Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı gibi, ENAG da TÜİK'den bir saat önce açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 100,88, aylık ise yüzde 5,99 olarak açıklamıştı.