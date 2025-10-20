Hazır giyim sektörünün buluşma noktası ve profesyonellerin merakla takip ettiği Fashion Prime-8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında kapılarını açacak.

İZMİR (İGFA) - Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatını destekleyen fuara 2026 yılı kumaş koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği defileler renk katacak.

Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 8. kez düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar İzmir'de 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında kapılarını açacak fuarda hazır giyim üreticilerinden tedarikçilere, tasarımcılardan yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek. Fuar süresince katılımcılar, kumaş ve aksesuarlardan ileri üretim teknolojilerine kadar ürünlerini sergilerken profesyonel ziyaretçiler de sektörün en güncel trendlerini ve yeniliklerini doğrudan görüp deneyimleme fırsatı bulacak.

GELİNLİK, ABİYE VE DAMATLIK KUMAŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl fuarın öne çıkan teması gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarlar olacak. Türkiye'nin ve İzmir'in, gelinlik, abiye ve damatlık üretimindeki güçlü konumu da fuarı uluslararası ölçekte destekleyip cazip hale getirecek. Katılımcı firmalar en yeni koleksiyonlarını hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilerle buluşturma fırsatı bulacak.

TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SEKTÖR PROFESYONELLERİ BULUŞACAK

İzmir, çevre iller, İstanbul ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden üreticilerin katılacağı fuar, aynı zamanda çok sayıda yabancı sektör profesyonelini de ağırlayacak. Bu yıl özellikle Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya, Kosova, Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun ziyaretçi katılımı bekleniyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri (B2B) programları, katılımcıların hedef ülkelerden gelen profesyonellerle doğrudan temas kurmasına ve yeni pazarlara açılmasına olanak sağlayacak.

MANUFACTURİNG BÖLÜMÜ İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Fuarda öne çıkan bir diğer bölüm ise Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) iş birliğiyle kurulacak Manufacturing bölümü olacak. Bu alan, hazır giyim üreticilerini yerli ve yabancı markalarla buluşturacak ve imalatçı-ihracatçı firmalara doğrudan ihracat bağlantıları kurma fırsatı sunacak.

DEFİLELER FUARA RENK KATACAK

Fuarda düzenlenecek solo ve karma kumaş defileleri, atölyeler, paneller ise üreticiler ve tasarımcılar için yeni iş birlikleri yaratacak. 2026 yılı kumaş koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği defileler, bu yıl da markaların vitrini olacak.

İHRACATA KATKI

Fashion Prime Fuarı, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatını destekleyen önemli bir platform olarak öne çıkacak. 2025'in ilk dokuz ayında sektör 12,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, son bir yıllık dönemde ihracat 17 milyar doları aştı. Yine son bir yılda Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar tarafından ise 1,3 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına imza atıldı. Fuar, ticari iş birliklerinin kurulduğu, yeni trendlerin şekillendiği ve ihracata yön veren bir buluşma noktası olarak katılımcılara fırsatlar sunmayı hedeflerken aynı zamanda de katılımcıların ihracat hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek.

GÜÇLÜ KURUMSAL DESTEK

Fashion Prime; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve pek çok sektörel derneğin desteğiyle düzenlenecek.