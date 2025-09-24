Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. TYUB, TMGD raporlama ve DBA yetki belgesi süreçlerini kapsayan yeni düzenlemeler, yönetmelik yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Kasım 2021 tarihli Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeler, tehlikeli yük taşımacılığı ve yükleme emniyetine yönelik önemli güncellemeler içerdi.

Buna göre Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi kıyı tesisleri, yeni bir faaliyet türü eklemeden alana ilave yapmak için sadece denetim ücreti ödeyecek. Yeni tehlikeli yük türü eklenirse yalnızca o tür için ücret alınacak; belge yenileme ücreti kaldırıldı.

IMDG Kod kapsamındaki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD), kıyı tesisleri için 6 aylık periyotlarla rapor hazırlayacak ve İdare’ye bildirecek. Eksiklik veya yanlışlıkta denetim yapılacak.

Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti (DBA) Yetki Belgesi için de yeni kurallar getirildi. Belge şartlarını sağlayamayan operatörlerin belgesi askıya alınacağı gibi, DBA kontrol ücreti ödemeyenlere 15 gün ek süre verilecek ve ödeme yapılmazsa belge 1 yıl askıya alınarak devamında iptal edilir. Ayrıca ±%5’ten fazla hatalı tartımda bir yılda 10 hata yapan operatörün belgesi 15 gün askıya alınacak.

İdari Para Cezalarına yeni cezalar eklendi. ±%5’ten fazla hatalı DBA için 25.419 TL, Belge şartlarına uymayanlara her eksiklik için 25.419 TL, Askıya alınmış veya iptal edilmiş belgeyle tartım yapanlara 100.000 TL, Tartım olmadan DBA belgesi düzenleyenlere 100.000 TL, Tekrar DBA belgesi düzenleyenlere 25.419 TL ceza uygulanacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz