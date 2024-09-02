Kara Harp Okulu’ndaki teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gündeme gelen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı” iddiası doğru değildir. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Harp Okulları’nın mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup iddiaya konu mezun olan teğmenlerin, Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

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