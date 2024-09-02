Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çevreci belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü çalışmalarına Kazımpaşa Mahallesinde bir örnek daha ekliyor.SAKARYA (İGFA) - Uzun yıllar sorunsuz altyapı hizmeti için imalatlarına başlanan 17 bin 500 metrelik “atıksu hattı” projesi, bölgenin çevresi ve alt yapı geleceği için ciddi önem taşıyor.

SASKİ, bu projeyle birlikte bölgede atık suyun çevreye zararını minimum seviyeye indirerek doğayı korurken güçlü bir atık su hattı hizmete alarak Sakarya’nın en yüksek nüfuslu kırsal mahallelerinden olan Kazımpaşa’nın alt yapısına güç katacak.

Atık su hattının yapımında yüzde 75’lik seviyenin geride kaldığı açıklanırken, 13 bin 250 metrelikkanalizasyonhattın tamamlanmasından sonra bölgedeki atık suların güvenli bir şekilde depolanacağı Ana Toplayıcı Paket Terfi İstasyonu'nun montajı da tamamlandı. Projenin en kritik aşamalarından biri olan terfi istasyonu, SASKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla yerleştirildi ve deponun montajı da aynı gün bitirildi. Bu adımla birlikte projede sona doğru gelinmiş oldu.

ATIK SU ARITILARAK KULLANILACAK

Bu istasyon, Kazımpaşa Mahallesi’nde biriken atık suları depolayacak ve sular Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilecek. Böylece, atık suyun doğrudan doğaya karışması engellenecek ve endüstriyel, tarımsal, sanayi alanlarında kullanılmak üzere geri dönüştürülecek.

SASKİ, ürettiği projelerle çevreyi koruma konusundaki iddiasını gösteriyor ve Sakarya’daki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çabasını ön plana çıkarıyor.

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Ekiplerimizin yoğun mesai harcadığı çevreci projemiz tamamlandığında, Serdivan ilçemizin Kazımpaşa Mahallesi’nde atık su yönetimi modern standartlara kavuşturulmuş olacak.Böylelikle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlamış olacağız.Geri dönüştürülen atık sular kentsel, endüstriyel, tarımsal ve