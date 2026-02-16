TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 2025 yılında ana hat, bölgesel, turistik ve yüksek hızlı trenlerle yaklaşık 285 milyon yolcunun taşındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 2025 yılına ait raylı sistem yolcu taşımacılığı verilerini paylaştı.

Açıklamaya göre, ana hat, bölgesel, turistik ve yüksek hızlı trenlerle toplam 285 milyona yakın yolcu seyahat etti.

Yalçın'ın paylaştığı infografikte detaylı veriler de yer aldı. Buna göre; turistik trenlerle 11 bin 161 yolcu, ana hat trenleri ile 2 milyon 392 bin 492 yolcu, bölgesel trenlerle 6 milyon 443 bin 175 yolcu, yüksek hızlı trenlerle 12 milyon 170 bin 478 yolcu taşındı.

Ayrıca İstanbul ve Ankara'daki Marmaray ve Başkentray hatlarıyla ilgili verilerin de paylaşıldığı infografikte, şehir içi ve banliyö hatlarının ülke raylı taşımacılığına katkısı öne çıkarıldı.

Müdür Yalçın, her yıl yolcuların tren seyahati deneyimini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2025'in raylı sistemlerde yoğun bir yıl olduğunu ifade etti.