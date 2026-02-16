Muğla Milas'ta etkisini gösteren şiddetli fırtına, şehir genelinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına neden oldu. Fırtınanın ilk anlarından itibaren koordine olan Milas Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek güvenliği sağladı ve ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da yapılan çalışmalar kapsamında Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devrilen ağaçlar ve savrulan parçalar nedeniyle kapanan ana arterler ve sokakları hızla temizleyerek trafiğe açtı.

Fırtınanın sürüklediği atıklar ve dal parçaları, çevre kirliliği oluşturmaması adına temizlenerek toplandı. Hasar gören çatılara da anında müdahale eden ekipler ortaya çıkabilecek tehlikeli durumların önüne geçti.

İlçemizde bugün de etkisini gösterecek şiddetli fırtına nedeniyle ekipler alarm seviyesini yükselterek görev başında olacak. Vatandaşları ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar hakkında uyaran Milas Belediyesi herhangi bir olumsuz durumda Milas Belediyesi'ne ulaşmaları noktasında çağrıda bulundu.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR':

Şiddetli fırtınanın ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Fırtınanın etkilerini en aza indirmek için tüm birimlerimizle sahadaydık ve bugün de sahada olmaya devam edeceğiz. Gelen her ihbara anında müdahale eden ekiplerimiz ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçti. Devrilerek yolu kapatan ağaçları temizleyen ekiplerimiz böylelikle ulaşımı da rahatlatarak trafik akışını sağladı. Milas'ımızda devam eden şiddetli fırtına boyunca ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek' dedi.