Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'nde 2. etap çalışmaları sürerken, bugüne kadar denizden çıkarılan 110 bin kamyon çamur sayesinde Körfez'in su kalitesi ve ekosisteminde kayda değer iyileşmeler sağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi'nin gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde bırakılmasının hedeflendiği İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi çalışmaları devam ediyor. 1. etabı başarıyla tamamlanan projenin 2. etap çalışmaları ise planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla devam ediyor.

Bilimsel yöntemler ve modern çevre teknolojileri kullanılarak sürdürülen çalışmalar, İzmit Körfezi'ni daha temiz, daha canlı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşırken, bugüne kadar deniz ekosisteminden tam 110 bin kamyon dolusu çamur çıkarılarak Körfez'in yıllardır biriken yükü önemli ölçüde hafifletildi.

1 MİLYON 750 BİN METREKÜP ÇAMUR UZAKLAŞTIRILDI

Toplam 468 hektarlık proje alanında sürdürülen projenin 1. etap çalışmaları kapsamında 125 hektarlık alan temizlendi. Bu süreçte 1.031 adet geotekstil tüp kullanılarak 1 milyon 100 bin metreküp dip çamuru deniz ortamından çıkarıldı. Devam eden 2. etap çalışmaları çerçevesinde ise bugüne kadar 65 hektarlık alan rehabilite edildi. 696 adet geotekstil tüp kullanılarak 650 bin metreküp çamur kontrollü şekilde bertaraf edildi. Bugüne kadar toplam 190 hektarlık alan temizlenirken, böylelikle deniz ekosisteminden 1 milyon 750 bin metreküp çamur uzaklaştırılmış oldu.

266 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TEMİZLİK

Temizlenen toplam alan yaklaşık 266 futbol sahası büyüklüğüne ulaşırken, denizden çıkarılan 110 bin kamyon çamur miktarı ise 1.520 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacme eşdeğer oldu. Yürütülen çalışmalar sayesinde dipte biriken ve ekosistemi olumsuz etkileyen çamur kontrollü biçimde ortamdan uzaklaştırılırken, su kalitesinde ve çözünmüş oksijen oranlarında iyileşme sağlandı.

DENİZ YAŞAMINI GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALAR

İzmit Körfezi'ni temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir, çok yönlü çevre çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Dip Çamuru Projesi'nin yanında aynı zamanda deniz yaşamının güçlendirilmesi amacıyla mevcut balık tür ve çeşitliliğini artırmaya yönelik balıklandırma projesi devam ederken, doğal habitatın yetersiz olduğu bölgelerde ise tür çeşitliliğini ve balık popülasyonunu artırmak için yapay resifler denize bırakılıyor. Bununla birlikte İzmit Körfezi'nde oluşabilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal değişimlerin önceden tespit edilebilmesi amacıyla su kalitesi düzenli olarak izleniyor.

Körfez'de yürütülen bilimsel izleme çalışmaları, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK-MAM ile 2007 yılından bu yana deniz suyu kalitesi ile Körfez'e mansaplanan 12 dere kesintisiz olarak takip ediliyor, elde edilen veriler doğrultusunda çevresel kontrol ve iyileştirme önerileri geliştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile dip çamuru temizliği sonrasında belirlenen alanlarda su kalitesi ve denizel biyoçeşitlilik izlemeleri sürdürülüyor.

KÖRFEZ'İN DİJİTAL İKİZİ OLUŞTURULUYOR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ekosistem temelli planlama ve modelleme çalışmaları yürütülürken, Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle derelerin dijital ikizleri oluşturularak akış ve kirlilik senaryoları analiz ediliyor. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi ile resif alanlarında habitat yapısı, tür kompozisyonu ve restorasyon potansiyeline yönelik izleme çalışmaları devam ediyor.