Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen BORAN, hafif yapısı ve gelişmiş atış kontrol sistemiyle sahada hızlı intikal edip yüksek hassasiyetle hedefi vurabiliyor.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen BORAN, hafif yapısı sayesinde helikopterle taşınabiliyor ve operasyon sahasına hızla intikal edebiliyor.

Dakikalar içinde atışa hazır hale gelen sistem, gelişmiş atış kontrol mekanizması ve yüksek hassasiyet kabiliyetiyle hedeflerini tam isabetle vuruyor.

Dünya genelinde birçok ülkede aktif olarak görev yapan BORAN, zorlu saha koşullarında dahi güvenilir performans sunuyor. MKE yetkilileri, sistemin hem hızlı konuşlanma hem de yüksek hassasiyet özellikleriyle modern operasyon ihtiyaçlarını karşılamada öne çıktığını belirtti. https://twitter.com/MKEgovtr/status/2023299792466563405