Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılması planlanan değişiklik kapsamında uygulanması gereken yeni önlem ve düzenlemeler İzmir'de sektör temsilcileriyle birlikte masaya yatırıldı. Mevcut yönetmelik ile yapılması planlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İzmir Otel Pansiyon Yurt İşletmecileri Odası'nın ev sahipliğinde Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in uygulanması ve yönetmeliğin taslak metninin değerlendirilmesi, sektör temsilcileri ile değerlendirildi. Yine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' toplantıda değerlendirildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ndeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Otel Pansiyon Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Erel, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı (ETİK) Mehmet İşler, Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye yetkilileri, sektör temsilcileri ve turizm işletmecileri katıldı.

'KARTALKAYA YANGINI TÜRKİYE AÇISINDAN MİLAT'

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, en fazla özen gösterdikleri konunun can güvenliği olduğunu söyledi. Kartalkaya yangınının Türkiye açısından milat olduğunu belirten Yıldır, 'İhmalin, denetimsizliğin bedeli çok ağır. Biz bu bedeli tekrar tekrar ödemek istemiyoruz. İnsanların topluca bulunduğu kamusal yapılardaki önlemler çok büyük önem taşıyor' dedi.

Konaklama tesislerinde kalanların, binaya yabancı olduğunu ifade eden Zafer Levent Yıldır, 'Tabii panik durumunda doğru yönü bulmaları mümkün değil. Alınmayan her önlem doğrudan hayati risk yaratmakta. Mevzuat bize şunu söylüyor. Sorumluluk sadece itfaiyede değildir. Yapı sahiplerinde, işletmecilerde, yöneticilerde, mimar ve mühendislerde, kamu kurumlarında, yani herkestedir. İtfaiye teşkilatımız denetler, rapor hazırlar ve uyarır. Ama eksikler giderilmezse bedelini tüm toplum ödemek zorunda kalır. Bizim amacımız ceza vermek değil. Amacımız yangınların çıkmaması. Yangınları önlemek için binalarımızı tüm özellikleriyle olması gereken standartlarda tutmak zorundayız. Güvenliği arttırmak için yapacağınız tüm düzenlemelerde her zaman yanınızda olacağımızı söylemek isterim' diye konuştu.

'MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ASLINDA BİRER GÜVENLİK KALKANIDIR'

İzmir Otel Pansiyon Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral, İzmir'in güvenliğini ve turizm geleceğini aynı paydada buluşturmak adına toplandıklarını söyledi. Veral, 'Yangın yönetmeliğinde yapılan güncelleme yalnızca bir kural değişikliği değil, şehrimizin marka değerini koruma altına alan birer güvenlik kalkanıdır. Sektör temsilcileri olarak temel gayemiz bu değişim sürecini işletmelerimize ağır yükler bindirerek değil, belediyemiz ve ilgili kurumlarımızla tam bir dayanışma içerisinde yönetmek. Bizim için ortak akıl, mevzuatın gereklilikleri ve turizm sektörünün dinamiklerini birleştiren en kısa yoldur' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a sektöre verdiği destek için teşekkür eden ETİK Başkanı Mehmet İşler de Bolu Kartalkaya yangınının turizm sektörünün 11 Eylül'ü olduğunu, bu tarihten sonra bütün ezberlerin bozulmaya başladığını vurguladı. İşler, mevzuattaki yeni düzenlemeye işletmelerin hazırlanmasında bazı zorlukların yaşanacağını söyledi.

İZMİR'DE 5 BİNE YAKIN KONAKLAMA TESİSİ VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürü Ahmet Karaman da görevlerinin sadece itfaiye uygunluk raporu (ruhsatı) düzenlemek olduğunu, işletmenin açılması, kapatılması, mühürlenmesi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarının bulunmadığını, itfaiye uygunluk raporunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikteki şartlardan yalnızca bir tanesi olduğunu söyledi. İzmir'de 5 bine yakın konaklama tesisinin bulunduğunu ifade eden Karaman, 'Bizler yasal mevzuata göre denetim yapmadan önce işletmenin yangın, sel, su baskını konusunda önlemleri alması lazım. Bizim şu anda girmediğimiz yer kalmadı. Her yeri denetledik. 21 firmaya baca temizleme yetkisi verdik. Yangınların çoğu bacadan çıkıyor. Dikkat edelim. Konaklama tesislerinde yangın güvenliği eğitimleri vermelisiniz' dedi.

KRİTİK TARİH 31 MAYIS

Toplantıda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te bir takım değişiklikler içeren düzenlemeler de ele alındı. Yönetmeliğe göre, ruhsat aşamasında olan işletmelerde yapılacak denetimler sonucunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edilmemesi halinde iş yerleri, ilgili ruhsat idaresi tarafından 31 Mayıs 2026 tarihinde faaliyetten men edilecek.

Bu kapsamda verilen süre, işletmelere faaliyet izni sunulması anlamına gelmiyor. Yönetmelik hükmüne göre bu süre; itfaiye raporunun tanzimi için gerekli aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini sağlayan imalat ve tadilatlar için kullanılacak. İşletmeler için kritik süreç 31 Mayıs 2026'da sona eriyor. Süre sonunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İdaresi'ne itfaiye raporu ibraz edilmeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak. Özellikle konaklama tesislerini yakından ilgilendiren bu düzenleme ile yangın güvenliği şartlarını yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetlerine kesin olarak son verilmesi öngörülüyor.

Konaklama amaçlı binalarda yangın güvenliğini düzenleyen yönetmeliğin 50'nci maddesinde yapılması planlanan değişiklikle kaçış düzenlemeleri önemli ölçüde sıkılaştırılıyor. Yeni düzenleme ile çok sayıda otel ve pansiyon için iki bağımsız kaçış merdiveni fiilen zorunlu hale gelecek. Değişiklikle birlikte hem çıkış zorunluluğu genişletiliyor hem de tek merdiven istisnası ciddi biçimde daraltılıyor. Ayrıca yangın güvenlik sistemlerinin periyodik denetimleri zorunlu hale geliyor.