Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı öncesi gıda güvenliğini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kontroller aralıksız devam ediyor. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, izlenebilirlik kayıtları ve son tüketim tarihleri titizlikle inceleniyor. Gerekli durumlarda ürünlerden numune alınarak laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor.

Özellikle 'Ramazan paketi/kolisi' adı altında satışa sunulan ürünler de içerik, etiket bilgileri ve son tüketim tarihi açısından kontrol ediliyor. Bakanlık yetkilileri, 'Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans' anlayışıyla tüketiciyi ve halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Vatandaşlar, gıda ile ilgili ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebiliyor.

Bakanlık, sahada yürütülen denetimlerle Ramazan ayında güvenilir gıda tedarikinin sağlanmasını hedefliyor.